Soirée béarnaise Lembeye

Pyrénées-Atlantiques

Soirée béarnaise Lembeye, 26 mars 2022, Lembeye.

2022-03-26

Lembeye Pyrénées-Atlantiques Lembeye 0 0 EUR Conteur, chants et théâtre enfants et adultes.

– Conteur Gérard BONNEMASON.

– Théatre : comédie d’Hubert LUX « L’Estratgème ». Conteur, chants et théâtre enfants et adultes.

Lembeye

dernière mise à jour : 2022-02-02 par OT Nord Béarn

