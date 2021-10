Lembeye Lembeye Lembeye, Pyrénées-Atlantiques Soirée béarnaise Lembeye Lembeye Catégories d’évènement: Lembeye

Pyrénées-Atlantiques

Soirée béarnaise Lembeye, 19 février 2022, Lembeye. Soirée béarnaise 2022-02-19 20:30:00 – 2022-02-19

Lembeye Pyrénées-Atlantiques Lembeye Conteur, chants et théâtre.

– Conteur Gérard BONNEMASON.

– Théatre : comédie d’Hubert LUX . Conteur, chants et théâtre.

– Conteur Gérard BONNEMASON.

– Théatre : comédie d’Hubert LUX . Conteur, chants et théâtre.

– Conteur Gérard BONNEMASON.

– Théatre : comédie d’Hubert LUX . Lagarde dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Lembeye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Lembeye Adresse Ville Lembeye lieuville 43.44941#-0.1123