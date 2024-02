Soirée béarnaise Salle multi-services Lembeye, samedi 23 mars 2024.

Soirée béarnaise Salle multi-services Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Les amoureux de la culture et de la langue béarnaise sont ravis !

Au programme:

1ère partie le conteur enjoué, Gérard Bonemason, qui nous régale de ses histoires et le groupes renommés de la région En Daban. A noter, de jeunes enfants de l’atelier vocal de Lembeye se produiront.

2ème partie Théatre bien sûr, la traditionnelle pièce de théâtre écrite par Hubert Lux LOU COUNTRAT. Dans une ferme bien de chez nous, traditionnelle et aussi moderne, l’agent d’assurance local va venir troubler la quiétude de la famille en proposant ses nouveaux contrats… Enfin, si on peut parler de quiétude. Les places pourront être réservées à partir du 4 mars. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

Salle multi-services Place Marcadieu

Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

