SOIRÉE BD LE DROIT DU SOL, AVEC ETIENNE DAVODEAU Le Mans, 6 octobre 2021, Le Mans. SOIRÉE BD LE DROIT DU SOL, AVEC ETIENNE DAVODEAU 2021-10-06 19:00:00 – 2021-10-06 Rue d’Arcole Palais de congrès et de la cuture

Le Mans Sarthe Dans Le droit du sol, son dernier album, Etienne Davodeau fait le récit de son parcours de 800 km à pied à travers la France, un voyage spatial et temporel questionnant des problématiques environnementales. Cette soirée sera aussi l’occasion de fêter les 10 ans de son album Les ignorants, fruit de son initiation au travail de la vigne et de ses échanges avec le viticulteur Richard Leroy, présent pour l’occasion. Un événement en partenariat avec France Inter. Dans Le droit du sol, son dernier album, Etienne Davodeau fait le récit de son parcours de 800 km à pied à travers la France, un voyage spatial et temporel questionnant des problématiques environnementales. Cette soirée sera aussi l’occasion de fêter les 10 ans de son album Les ignorants, fruit de son initiation au travail de la vigne et de ses échanges avec le viticulteur Richard Leroy, présent pour l’occasion. Un événement en partenariat avec France Inter. dernière mise à jour : 2021-09-18 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Rue d'Arcole Palais de congrès et de la cuture Ville Le Mans lieuville 48.00083#0.19179