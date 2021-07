Contrexéville Contrexéville Contrexéville, Vosges SOIREE BBQ OPEN 88 Contrexéville Contrexéville Catégories d’évènement: Contrexéville

Vosges

SOIREE BBQ OPEN 88 Contrexéville, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Contrexéville. SOIREE BBQ OPEN 88 2021-07-06 – 2021-07-06 TENNIS CLUB Parc Thermal

Contrexéville Vosges Soirée BBQ !

J’espère que vous aurez faim et serez prêts pour la fête !

Il est prudent de réserver!!! +33 6 23 48 22 35 OPEN 88 dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Contrexéville, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Contrexéville Adresse TENNIS CLUB Parc Thermal Ville Contrexéville lieuville 48.1855#5.89278