Lus-la-Croix-Haute Lus-la-Croix-Haute Drôme, Lus-la-Croix-Haute Soirée BBQ au Camping Champ la Chèvre Lus-la-Croix-Haute Lus-la-Croix-Haute Catégories d’évènement: Drôme

Lus-la-Croix-Haute

Soirée BBQ au Camping Champ la Chèvre Lus-la-Croix-Haute, 30 juin 2021-30 juin 2021, Lus-la-Croix-Haute. Soirée BBQ au Camping Champ la Chèvre 2021-06-30 – 2021-06-30 Route de La Jarjatte Camping Champ la Chèvre

Lus-la-Croix-Haute Drôme Lus-la-Croix-Haute Soirée barbecue + dj set disco funk électro champlachevre@orange.fr +33 4 92 58 50 14 http://www.campingchamplachevre.com/ Soirée barbecue + dj set disco funk électro

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Lus-la-Croix-Haute Étiquettes évènement : Autres Lieu Lus-la-Croix-Haute Adresse Route de La Jarjatte Camping Champ la Chèvre Ville Lus-la-Croix-Haute lieuville 44.6645#5.70716