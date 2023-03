SOIRÉE BAVAROISE Salle des Verreries Fains-Véel Fains-Véel Catégories d’Évènement: Fains-Véel

Meuse Fains-Véel 38 EUR Grande soirée bavaroise avec le grand orchestre Frantz Peter et ses 10 musiciens (variétés, disco, années tubes), organisée par Vivre en Fains.

Au menu : kir pétillant et ses mini feuilletés / choucroute garnie / salade et fromages / dessert glacé / café.

Le tarif comprend le repas sans les boissons.

Réservations obligatoires avant le 10/03, accompagnées du règlement et du nom de chaque participant. +33 6 87 72 01 76 Vivre en Fains

