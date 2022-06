Soirée bavaroise Lambesc, 30 juin 2022, Lambesc.

Soirée bavaroise

8 Avenue Jules Ferry La Table de chez nous Lambesc Bouches-du-Rhône La Table de chez nous 8 Avenue Jules Ferry

2022-06-30 – 2022-06-30

La Table de chez nous 8 Avenue Jules Ferry

Lambesc

Bouches-du-Rhône

Installés dans le jardin du restaurant et à une table commune, vous serez accompagnés d’Isabel, zythologue et brasseuse de la French Bulldog, à Lambesc, pour en savoir plus sur les accords mets et bières.

La formule :

– Apéro convivial

– Plat unique

– Dessert



Nombre de places limité.

La Table de chez nous vous propose une soirée sur le thème de la gastronomie bavaroise, avec des produits locaux lambescains.

+33 4 42 57 05 68 http://www.latabledecheznous.fr/

Installés dans le jardin du restaurant et à une table commune, vous serez accompagnés d’Isabel, zythologue et brasseuse de la French Bulldog, à Lambesc, pour en savoir plus sur les accords mets et bières.

La formule :

– Apéro convivial

– Plat unique

– Dessert



Nombre de places limité.

La Table de chez nous 8 Avenue Jules Ferry Lambesc

dernière mise à jour : 2022-06-13 par