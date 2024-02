Soirée Battles Dégustation Andlau, samedi 23 mars 2024.

Soirée Battles Dégustation Andlau Bas-Rhin

Apprendre en dégustant de façon ludique et s’initier au vin sans complexe !

La Battle de vin est sûrement la façon de déguster le vin la plus ludique. C’est aussi une des meilleures façons de progresser dans le vin. C’est un affrontement épique entre les cépages, un duel entre les terroirs, une bataille où chaque bouteille représente une arme de dégustation massive. Venez armer de votre palais aventureux et de votre amour pour le vin, car cette soirée promet d’être mémorable !

8 vins & 4 accords

1 bouteille offerte du meilleur dégustateur de la soirée

1 bouteille offerte (groupe gagnant du quizz)

Tarif 35 € par personne

Inscription obligatoire avant le 20 mars

Début : 2024-03-23 19:00:00

fin : 2024-03-23 23:00:00

Place de la Mairie

Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est info@unlieudansunverre.fr

