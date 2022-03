Soirée Basque à LUGAIGNAC Lugaignac Lugaignac Catégories d’évènement: Gironde

Lugaignac

Soirée Basque à LUGAIGNAC Lugaignac, 12 mars 2022, Lugaignac. Soirée Basque à LUGAIGNAC Lugaignac

2022-03-12 – 2022-03-12

Lugaignac Gironde Lugaignac Soirée Basque, salle polyvalente de Lugaignac, à partir de 19h30. Menu à 20€ (Verre de sangria / assiette de charcuterie / poulet basquaise / fromage / gâteau basque / café) Menu enfant : 7€ . Animation musicale “La band à l’envers” Buvette et tapas en vente libre, entrée gratuite (pass vaccinal obligatoire). Repas sur réservation : 06.21.57.45.66 Soirée Basque, salle polyvalente de Lugaignac, à partir de 19h30. Menu à 20€ (Verre de sangria / assiette de charcuterie / poulet basquaise / fromage / gâteau basque / café) Menu enfant : 7€ . Animation musicale “La band à l’envers” Buvette et tapas en vente libre, entrée gratuite (pass vaccinal obligatoire). Repas sur réservation : 06.21.57.45.66 +33 6 21 57 45 66 Soirée Basque, salle polyvalente de Lugaignac, à partir de 19h30. Menu à 20€ (Verre de sangria / assiette de charcuterie / poulet basquaise / fromage / gâteau basque / café) Menu enfant : 7€ . Animation musicale “La band à l’envers” Buvette et tapas en vente libre, entrée gratuite (pass vaccinal obligatoire). Repas sur réservation : 06.21.57.45.66 Asso Lugaignac

Lugaignac

dernière mise à jour : 2022-02-09 par OT Castillon-Pujols

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lugaignac Autres Lieu Lugaignac Adresse Ville Lugaignac lieuville Lugaignac Departement Gironde

Lugaignac Lugaignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lugaignac/

Soirée Basque à LUGAIGNAC Lugaignac 2022-03-12 was last modified: by Soirée Basque à LUGAIGNAC Lugaignac Lugaignac 12 mars 2022 Gironde Lugaignac

Lugaignac Gironde