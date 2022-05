Soirée basque, 1 août 2022, .

Soirée basque

2022-08-01 – 2022-08-01

Ouverture des portes à 19h30 pour le casse croûte basque “Le taloa” et buvette.

20h15, début du spectacle : danses basques, puis pelote à main nue, et démonstration de force basque avec le bûcheron à la verticale et le leveur de pierre. (Repli au mur à gauche en cas de pluie).

Réservation fortement conseillée, billets en vente à l’Office de tourisme de Cambo.

dernière mise à jour : 2022-02-25 par