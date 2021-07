Seignosse Seignosse Landes, Seignosse Soirée basco-landaise Seignosse Seignosse Catégories d’évènement: Landes

Seignosse Landes Le jeudi 22 juillet, soirée basco-landaise à Seignosse :

A partir de 19h30 : lors du repas vous pourrez déguster les saveurs du Sud-Ouest.

A 21h : démonstration de pelote basque (chistera et joko garbi). Au Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe à Seignosse Bourg. Tarifs repas :

– Adulte (à partir de 15 ans) : 14€

– Enfant (jusqu’à 14 ans) : 8€ Tarifs spectacle :

– Adulte (à partir de 15 ans) : 8€

– Enfant (De 6 à 14 ans) : 4€

– Jusqu’à 5 ans : gratuit Réservation sur place et à l’Office de Tourisme de Seignosse. Soirée basco-landaise à Seignosse :

Seignosse
Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Avenue du Parc des Sports