Soirée basco-landaise Moliets-et-Maa, 26 juillet 2022, Moliets-et-Maa.

Soirée basco-landaise

Place de l’Hôtel de Ville Moliets-et-Maa Landes

2022-07-26 18:00:00 – 2022-07-26 23:30:00

Moliets-et-Maa

Landes

9 9 EUR Transmettre et faire perdurer la culture basco-landaise, c’est le but de cette soirée complète :

– Un spectacle qui vous plongera dans les valeurs et les traditions locales : sur le fronton (aire de jeu) à 21h le folklore landais avec les fameux échassiers suivi d’une partie de pelote à grand chistéra. Payant.

– Un marché de producteurs, artisans et créateurs locaux pour faire le plein des saveurs d’ici (à partir de 18h).

– Possibilité de se restaurer sur place : grillades et buvette viennent compléter cette soirée placée sous le signe de la tradition. (non inclus dans le prix du spectacle)

La soirée à ne pas manquer ! Tous les mardis du 19/07 au 16/08.

21h : folklore landais avec les fameux échassiers suivi d’une partie de pelote à grand chistéra.

– Un marché de producteurs, artisans et créateurs locaux pour faire le plein des saveurs d’ici (à partir de 18h). Grillades et buvette sur place. Payant.

+33 5 58 48 56 58

Garenn Club Moliets et Maa

Moliets-et-Maa

