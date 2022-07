Soirée basco-landaise, 16 août 2022, .

Soirée basco-landaise



2022-08-16 – 2022-08-16

0 0 EUR Transmettre et faire perdurer la culture basco-landaise, c’est le but de cette soirée complète :

– Un spectacle qui vous plongera dans les valeurs et les traditions locales : sur le fronton (aire de jeu) à 21h le folklore landais avec les fameux échassiers suivi d’une partie de pelote à grand chistéra. Payant.

– Un marché de producteurs, artisans et créateurs locaux pour faire le plein des saveurs d’ici (à partir de 18h).

– Possibilité de se restaurer sur place : grillades et buvette viennent compléter cette soirée placée sous le signe de la tradition. (non inclus dans le prix du spectacle)

La soirée à ne pas manquer ! Tous les mardis du 19/07 au 16/08.

dernière mise à jour : 2022-07-01 par