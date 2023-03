Soirée baroque…et… Montagny-en-Vexin Montagny-en-Vexin Catégories d’Évènement: Montagny-en-Vexin

Oise Montagny-en-Vexin 7 12 Soirée musicale avec en première partie des impros au piano (jazz et piano bar) par Randiahn ANDRIAMANANTSAHADY,

en seconde partie un trio baroque : Claire PRADEL, Jérôme CHABOSEAU et François HARLEAU ! Crêpes et cidre à l’entracte. Entrée 12e, gratuit pour les – de 16 ans, 7e pour les adhérents. +33 3 44 49 98 07 Montagny-en-Vexin

