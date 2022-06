Soirée Barbecue Saint-Mards Saint-Mards Catégories d’évènement: Saint-Mards

Seine-Maritime

Soirée Barbecue Saint-Mards, 8 juillet 2022, Saint-Mards. Soirée Barbecue

Salle communale Saint-Mards Seine-Maritime

2022-07-08 20:00:00 – 2022-07-08 Saint-Mards

Seine-Maritime Saint-Mards Le comité des Fêtes de Saint-Mards vous propose de participer à une soirée Barbecue!

Au menu : Apéritif, cochon grillé, salade composé, formage, dessert, une bouteille de vin pour 4 personnes ou une bière par personne. 15 € par adulte

Menu enfant : saucisse / merguez, salade composée, fromage, désert, une boisson. 8 € – 12 ans Inscription obligatoire jusqu’au 5 juillet. Le comité des Fêtes de Saint-Mards vous propose de participer à une soirée Barbecue!

Au menu : Apéritif, cochon grillé, salade composé, formage, dessert, une bouteille de vin pour 4 personnes ou une bière par personne. 15 € par adulte

Menu enfant :… +33 6 67 32 59 91 Le comité des Fêtes de Saint-Mards vous propose de participer à une soirée Barbecue!

Au menu : Apéritif, cochon grillé, salade composé, formage, dessert, une bouteille de vin pour 4 personnes ou une bière par personne. 15 € par adulte

Menu enfant : saucisse / merguez, salade composée, fromage, désert, une boisson. 8 € – 12 ans Inscription obligatoire jusqu’au 5 juillet. Saint-Mards

dernière mise à jour : 2022-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Mards, Seine-Maritime Other Lieu Saint-Mards Adresse Salle communale Saint-Mards Seine-Maritime Ville Saint-Mards lieuville Saint-Mards Departement Seine-Maritime

Soirée Barbecue Saint-Mards 2022-07-08 was last modified: by Soirée Barbecue Saint-Mards Saint-Mards 8 juillet 2022 Salle communale Saint-Mards Seine-Maritime

Saint-Mards Seine-Maritime