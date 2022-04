SOIRÉE BARBECUE ET INITIATION COUNTRY Mézières-sur-Ponthouin Mézières-sur-Ponthouin Catégories d’évènement: 72290

SOIRÉE BARBECUE ET INITIATION COUNTRY
Lieu-dit brûlon La Valise à Cheval
Mézières-sur-Ponthouin

2022-06-18 20:00:00 – 2022-06-18 24:00:00
Lieu-dit brûlon La Valise à Cheval

EUR 27
Menu :

Cocktail maison

Entrée : Cobette de mais

Plats : saucisse de bison/ribs et potato salad

Dessert : cheesecake

Boisson en supplément

Tarif : 27€

Repas sous le barn

A la suite du repas, une initiation à la danse country sera proposée avec notre chanteuse Dame de caro.

Réservation avant le 15 juin sur www.lavaliseacheval.fr ou au 06 13 28 58 57

