Soirée Barbecue concert Cannevé 44350 Guerande Guérande, vendredi 28 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-28T19:30:00+02:00 – 2024-06-28T22:00:00+02:00

Fin : 2024-08-30T19:30:00+02:00 – 2024-08-30T22:00:00+02:00

Quoi de mieux pour fêter l’arrivée des beaux jours que commencer par un barbecue festif accompagné d’un groupe de musique local ?!

Repas fermier : entrée (tomates mozzarella) ; plat (grillades frites) ; fromages de la ferme ou dessert (riz au lait ou fromage blanc) ; boissons

Inscription obligatoire en ligne, nombre de places limité.

Cannevé 44350 Guerande Cannevé 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

CULTURE FAMILLE