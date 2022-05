Soirée bar de village Ychoux Ychoux Catégories d’évènement: Landes

Ychoux Landes – Animation « bar de village » avec musique et jeux en bois devant la Gare d’Ychoux tous les mardis. • Mardi 5 juillet – animation spéciale avec une librairie itinérante

