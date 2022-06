Soirée bar à vins/concert en plein air, 22 juillet 2022, .

Soirée bar à vins/concert en plein air



2022-07-22 – 2022-07-22

5 5 EUR Soirée bar à vins et concert en plein air. Talos en tout genre, vins et cidres de la maison et vins de nos copains vignerons (que des bios!!!). RDV à la fin (Pauline) folk music « folque musique » et folk musica

Soirée bar à vins et concert en plein air. Talos en tout genre, vins et cidres de la maison et vins de nos copains vignerons (que des bios!!!). RDV à la fin (Pauline) folk music « folque musique » et folk musica

Soirée bar à vins et concert en plein air. Talos en tout genre, vins et cidres de la maison et vins de nos copains vignerons (que des bios!!!). RDV à la fin (Pauline) folk music « folque musique » et folk musica

dernière mise à jour : 2022-06-23 par