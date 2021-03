Lugny Lugny Lugny, Saône-et-Loire Soirée bar à paëlla Lugny Catégories d’évènement: Lugny

Saône-et-Loire

Soirée bar à paëlla, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Lugny. Soirée bar à paëlla 2021-07-02 19:00:00 – 2021-07-02 Cave de Lugny 995 rue des charmes

Lugny Saône-et-Loire Animation traiteur et ambiance musicale à partir de 19h sur réservation uniquement magasins@cave-lugny.com +33 3 85 33 22 85 Animation traiteur et ambiance musicale à partir de 19h sur réservation uniquement

Détails Catégories d’évènement: Lugny, Saône-et-Loire Autres Lieu Lugny Adresse Cave de Lugny 995 rue des charmes Ville Lugny