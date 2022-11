Soirée bar à jeux Thiron-Gardais Thiron-Gardais Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Thiron-Gardais

Soirée bar à jeux Thiron-Gardais, 26 novembre 2022, Thiron-Gardais. Soirée bar à jeux

18 rue de l’abbaye Thiron-Gardais Eure-et-Loir domaineabbaye@terresdeperche.fr

2022-11-26 18:00:00 – 2022-11-26 00:00:00 Thiron-Gardais

Eure-et-Loir Thiron-Gardaisdomaineabbaye@terresdeperche.fr Grande nouveauté pour Les Meeples.. Lancement d’un Bar à jeux !! Places limitées : pensez à réserver ! domaineabbaye@terresdeperche.fr +33 2 37 49 49 49 https://www.ledomainedelabbaye.net/ Les meeples de st Éliph

domaineabbaye@terresdeperche.fr Thiron-Gardais

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Thiron-Gardais Autres Lieu Thiron-Gardais Adresse 18 rue de l'abbaye Thiron-Gardais Eure-et-Loir domaineabbaye@terresdeperche.fr Ville Thiron-Gardais lieuville domaineabbaye@terresdeperche.fr Thiron-Gardais Departement Eure-et-Loir

Soirée bar à jeux Thiron-Gardais 2022-11-26 was last modified: by Soirée bar à jeux Thiron-Gardais Thiron-Gardais 26 novembre 2022 18 Rue de l'Abbaye Thiron-Gardais Eure-et-Loir Eure-et-Loir Thiron Gardais

Thiron-Gardais Eure-et-Loir