Soirée BANDAS Saint-Victor-Malescours Saint-Victor-Malescours Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Victor-Malescours

Soirée BANDAS Saint-Victor-Malescours, 5 juin 2022, Saint-Victor-Malescours. Soirée BANDAS Saint-Victor-Malescours

2022-06-05 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-05 19:00:00 19:00:00

Saint-Victor-Malescours Haute-Loire Saint-Victor-Malescours A partir de 14 h, concours de pétanque amateur, dans la joie et la bonne humeur! r nInscriptions au tarif de 10€ la doublette. r nPuis soirée festive avec les bandas Les Barriquauts Rouges de Chavannay et La Band’à Rio . r nBuvette et snack sur place. commune.stvictormalescours@orange.fr +33 4 71 61 05 09 http://www.saint-victor-malescours.fr/ Saint-Victor-Malescours

dernière mise à jour : 2022-05-12 par Office de Tourisme Loire Semène

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Victor-Malescours Autres Lieu Saint-Victor-Malescours Adresse Ville Saint-Victor-Malescours lieuville Saint-Victor-Malescours Departement Haute-Loire

Soirée BANDAS Saint-Victor-Malescours 2022-06-05 was last modified: by Soirée BANDAS Saint-Victor-Malescours Saint-Victor-Malescours 5 juin 2022 Haute-Loire Saint Victor Malescours

Saint-Victor-Malescours Haute-Loire