Saint-Astier Saint-Astier Dordogne, Saint-Astier Soirée Bandas Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Astier

Soirée Bandas Saint-Astier, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Saint-Astier. Soirée Bandas 2021-07-24 19:30:00 – 2021-07-24

Saint-Astier Dordogne Repas musical : animation par 2 à 3 groupes de bandas.

Sur réservation

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Astier Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Astier Adresse Ville Saint-Astier lieuville 45.14517#0.52724

