Drôme EUR 14 14 Profitez de la Soirée Ballet du cinéma avec la projection de Cendrillon, ballet de l’Opera de Paris en 3 actes par Serguei Prokofiev, mis en scène de Rudolf Noureev, direction musicale de Vello Pahn. Entracte pétillante ! +33 4 75 28 22 72 http://www.cinebuis.fr/ Place du 19 mars 1962 Cinéma « le reg’Art » Buis-les-Baronnies

