Soirée Ballermann et Années 80’s à aujourd’hui

Soirée Ballermann et Années 80’s à aujourd’hui, 22 octobre 2022, . Soirée Ballermann et Années 80’s à aujourd’hui



2022-10-22 20:00:00 – 2022-10-22 EUR Le FC Niederschaeffolsheim organise une soirée BALLERMANN ET ANNEES 80’S A AUJOURD’HUI le samedi 22 octobre 2022 à 20h. Petite restauration sur place, tarte flambée et knack. +33 6 10 62 57 92 dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville