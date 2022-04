Soirée Balèti Aix-en-Provence, 21 avril 2022, Aix-en-Provence.

Soirée Balèti Rue De l’Ancienne Minoterie Aquae Maltae – Brasserie de Provence Aix-en-Provence

2022-04-21 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-21 23:00:00 23:00:00 Rue De l’Ancienne Minoterie Aquae Maltae – Brasserie de Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Welcome à la brasserie dès 18h, Le balèti débutera à 20h.. Les dernières bières seront servies à 23h

Et la dernière danse arrivera peu après. Musique, danse traditionnelle et bières Aquae Maltae !

La brasserie artisanale Aquae Maltae et l’association Aix Balèti vous invitent pour le balèti. Bal assuré par les musiciens de l’association Aix Balèti et par tous les musiciens de passage qui voudraient se joindre au bœuf ou proposer leurs morceaux

event@aquaemaltae.com +33 4 42 21 37 03 http://www.aquaemaltae.com/

Rue De l’Ancienne Minoterie Aquae Maltae – Brasserie de Provence Aix-en-Provence

