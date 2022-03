Soirée balade contée Plouégat-Guérand Plouégat-Guérand Catégories d’évènement: Finistère

Soirée balade contée Plouégat-Guérand, 25 mars 2022, Plouégat-Guérand. Soirée balade contée Rue de Pont Menou Face au Poney Club Plouégat-Guérand

2022-03-25 20:00:00 – 2022-03-25 22:00:00 Rue de Pont Menou Face au Poney Club

Plouégat-Guérand Finistère Dans le bois de Pont Menou, au beau milieu des arbres, dans les remous de la rivière du Douron, il se passe des choses étranges… des créatures nocturnes déambulent, nous font frissonner… et rire !

Pour les découvrir, il vous suffit de suivre Béatrice et Yvonig, qui vous conteront ces histoires au son de l’accordéon au cours de cette balade contée. Pour petits et grands, prêts à partir à l’aventure. De nombreuses surprises vous attendent. clementine.mignot@ulamir-cpie.bzh +33 6 15 06 82 08 Dans le bois de Pont Menou, au beau milieu des arbres, dans les remous de la rivière du Douron, il se passe des choses étranges… des créatures nocturnes déambulent, nous font frissonner… et rire !

