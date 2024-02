Soirée bal masqué Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, samedi 9 mars 2024.

Soirée bal masqué Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Venez passer un bon moment festif, en famille ou entre amis. Petits et grands sont les bienvenus, déguisés ou non mais avec votre bonne humeur !

Cette soirée sera accompagnée d’un repas choucroute et animée par un DJ.

Uniquement sur réservation (jusqu’au 1er mars).

Menu adulte verre de vin blanc d’Alsace, choucroute royale, tarte aux pommes et sa boule de glace, café.

Menu adulte pommes de terre, saucisse, dessert.

Uniquement sur réservation (jusqu'au 1er mars).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 19:00:00

fin : 2024-03-09

Salle des fêtes Esplanade de la Liberté

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

