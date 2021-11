Tourcoing Maison Folie Hospice d'Havré Nord, Tourcoing Soirée Bal d’Areski Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Soirée Bal d’Areski Maison Folie Hospice d’Havré, 10 décembre 2021, Tourcoing. Soirée Bal d’Areski

Maison Folie Hospice d’Havré, le vendredi 10 décembre à 20:30

**_Dans le cadre de l’exposition Arts de l’Islam, un passé pour un présent_** C’est avec ce bal d’un nouveau genre qu’il réunit aujourd’hui la quintessence de ses nombreuses rencontres, des musiciens et chanteurs de grand talent issus d’horizons très divers. Fusion de leurs univers musicaux respectifs, le Bal d’Areski est un cocktail explosif à la croisée des chemins de l’Orient, des Balkans, de l’Afrique et des Caraïbes. Le plaisir qu’ont les musiciens à jouer ensemble permet d’offrir au public une performance authentique haute en couleurs. Le partage et l’amour de la musique sont les moteurs de ce projet atypique qui se révèle pleinement sur scène. Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans GRATUIT sur réservation Renseignements : 03 59 63 43 53

GRATUIT sur réservation

Précurseur dans le métissage de la musique du Maghreb avec les musiques du monde, Areski Dries est une des figures emblématiques de la percussion orientale en France. Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T20:30:00 2021-12-10T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Maison Folie Hospice d'Havré Adresse 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Maison Folie Hospice d'Havré Tourcoing