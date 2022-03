Soirée Back to 80’s-90’s Epfig Epfig Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Epfig

Soirée Back to 80’s-90’s Epfig, 2 avril 2022, Epfig. Soirée Back to 80’s-90’s Epfig

2022-04-02 20:00:00 – 2022-04-02 23:59:00

Epfig Bas-Rhin Epfig EUR La soirée dansante « Back to 80’s 90’s » est de retour pour toute la famille. Cette soirée sera animée par DJ Fred.

Réservation et renseignement par SMS au 06 35 25 75 03 ou mail à cindy.cros19@gmail.com Soirée dansante +33 6 37 71 42 04 La soirée dansante « Back to 80’s 90’s » est de retour pour toute la famille. Cette soirée sera animée par DJ Fred.

Réservation et renseignement par SMS au 06 35 25 75 03 ou mail à cindy.cros19@gmail.com Epfig

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Epfig Autres Lieu Epfig Adresse Ville Epfig lieuville Epfig Departement Bas-Rhin

Epfig Epfig Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epfig/

Soirée Back to 80’s-90’s Epfig 2022-04-02 was last modified: by Soirée Back to 80’s-90’s Epfig Epfig 2 avril 2022 Bas-Rhin Epfig

Epfig Bas-Rhin