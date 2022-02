Soirée B2R Le Barp Le Barp Catégories d’évènement: Gironde

Le Barp

Soirée B2R Le Barp, 22 mars 2022, Le Barp. Soirée B2R Centre Culturel Le Bateau Lyre 88 Avenue de Gascogne Le Barp

2022-03-22 19:00:00 – 2022-03-19 Centre Culturel Le Bateau Lyre 88 Avenue de Gascogne

Le Barp Gironde EUR 2 Le Comité des Fêtes du Barp organise une soirée intitulée B2R (bière-rock et rugby) le samedi 19 mars.

En première partie concert puis soirée dansante avec retransmission match de rugby.

Ouverture des portes 19h, fermeture 1h

Début du concert vers 19h15-30

Happy hour 19h-21h

Cette soirée se déroulera au Bateau Lyre du Barp

Entrée 2€

Pas de réservation. Le Comité des Fêtes du Barp organise une soirée intitulée B2R (bière-rock et rugby) le samedi 19 mars.

En première partie concert puis soirée dansante avec retransmission match de rugby.

Ouverture des portes 19h, fermeture 1h

Début du concert vers 19h15-30

Happy hour 19h-21h

Cette soirée se déroulera au Bateau Lyre du Barp

Entrée 2€

Pas de réservation. +33 7 83 79 58 72 Le Comité des Fêtes du Barp organise une soirée intitulée B2R (bière-rock et rugby) le samedi 19 mars.

En première partie concert puis soirée dansante avec retransmission match de rugby.

Ouverture des portes 19h, fermeture 1h

Début du concert vers 19h15-30

Happy hour 19h-21h

Cette soirée se déroulera au Bateau Lyre du Barp

Entrée 2€

Pas de réservation. Le Barp

Centre Culturel Le Bateau Lyre 88 Avenue de Gascogne Le Barp

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Barp Autres Lieu Le Barp Adresse Centre Culturel Le Bateau Lyre 88 Avenue de Gascogne Ville Le Barp lieuville Centre Culturel Le Bateau Lyre 88 Avenue de Gascogne Le Barp Departement Gironde

Le Barp Le Barp Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-barp/

Soirée B2R Le Barp 2022-03-22 was last modified: by Soirée B2R Le Barp Le Barp 22 mars 2022 Gironde Le Barp

Le Barp Gironde