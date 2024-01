Soirée avec Wilfried N’Sondé Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris, vendredi 15 mars 2024.

Le vendredi 15 mars 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Sur réservation au 01 44 78 80 50 ou sur https://bibliocite.fr/evenements/

A l’occasion du temps fort Francophonie, embarquez dans un voyage littéraire aux côtés de Wilfried N’Sondé, et de Catherine Pont-Humbert, journaliste littéraire, venue nous lire des extraits tirés de trois romans emblématiques de l’œuvre de l’auteur, Un océan, deux mers, trois continents (Actes Sud, 2018), Femme du ciel et des tempêtes (Actes Sud, 2021), et le tout récent La Reine aux yeux de lune (Robert Laffont, 2023).

Chanteur,

compositeur et romancier, lauréat du Prix des cinq continents de la

Francophonie, du Prix Senghor et du Prix Ahmadou-Kourouma, Wilfried N’Sondé est

une des voix les plus puissantes de la littérature francophone. Né à Brazzaville, il a grandi en Ile-de-France et vécu vingt-cinq ans à Berlin avant de s’installer à Lyon.

Il entremêle

dans ses romans la grande Histoire du continent africain aux destins

incandescents de personnages qui s’illustrent par leur soif de liberté, leur

grand cœur et leur détermination.

Dans « La reine aux yeux de lune« , il dépeint dans une langue chatoyante et ciselée les péripéties d’un prêtre né sur les rives du fleuve Kongo qui,

pensant partir pour Rome, embarque dans un navire négrier à destination du

Nouveau Monde ; les aventures d’une équipe internationale d’écologistes résolue

à protéger un territoire naturel menacé, à l’aune de l’apparition d’une reine à

la peau noire endormie sous le permafrost ; ou encore la destinée d’une jeune

orpheline aux yeux de lune dans le Kongo sous domination portugaise, dont les

discours de résistance magnétisent autant qu’ils attisent la haine.

Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

Contact : +33140332601 bibliotheque.couronnes@paris.fr

