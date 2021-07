Aubagne Aubagne Aubagne, Bouches-du-Rhône Soirée avec Warren Sax Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône

Soirée avec Warren Sax Aubagne, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Aubagne. Soirée avec Warren Sax 2021-07-09 19:00:00 – 2021-07-09 21:00:00 Cours Maréchal Foch Cours Foch

Un DJ sur scène et un saxophoniste déambulant sur les terrasses, en tant que musicien expérimenté Warren Sax aime collaborer avec d'autres musiciens en mode improvisation. Entre Jazz et musique électro, vivez une expérience musicale unique !

Détails Catégories d’évènement: Aubagne, Bouches-du-Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Aubagne Adresse Cours Maréchal Foch Cours Foch Ville Aubagne lieuville 43.29355#5.56735