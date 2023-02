Soirée avec ou sans Valentin Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat OT de St Léonard de Noblat Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

Soirée avec ou sans Valentin Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat, 14 février 2023, Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat OT de St Léonard de Noblat . Soirée avec ou sans Valentin 3 Place Gay Lussac

Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat

2023-02-14 19:00:00 19:00:00 – 2023-02-14 Saint-Léonard-de-Noblat

Haute-Vienne 3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv à partir de 19h à l’Escalier 3, place Gay Lussac. Entrée libre avec participation au chapeau pour la lecture. Repas payant : menu complet à 20 € / pers. avec réservation obligatoire sur https://www.helloasso.com/associations/l-escalier/evenements/repas-creole-st-valentin-a-l-escalier Rens. 05 19 09 00 30 ou animation@lescalier87.org Seul(e) ou accompagné(e), venez passer un moment poético-gourmand et 100 % affriolant à l’Escalier pour la Saint Valentin ! À 19h, lecture musicale de poèmes d’amour par la Compagnie de l’Hippocampe : 3 comédiens et 3 musiciens vous embarquent sur un nuage d’amour, avec des poèmes allant de Ronsard au prix Nobel de littérature et de poésie 2020. À 20h, repas créole par Cathy Coffre / O’Kat Épices Kreyol. Et pourquoi pas finir par un zouk endiablé ! 3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

dernière mise à jour : 2023-01-30 par OT de St Léonard de Noblat

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Autres Lieu Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Adresse Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne OT de St Léonard de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Ville Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat OT de St Léonard de Noblat lieuville 3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Departement Haute-Vienne

Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat OT de St Léonard de Noblat Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leonard-de-noblatsaint-leonard-de-noblat-ot-de-st-leonard-de-noblat/

Soirée avec ou sans Valentin Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat 2023-02-14 was last modified: by Soirée avec ou sans Valentin Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat 14 février 2023 Haute-Vienne OT de St Léonard de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat OT de St Léonard de Noblat Haute-Vienne