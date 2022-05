Soirée avec les Harzwuet de Surbourg

2022-07-29 – 2022-07-29 Dans le cadre de la semaine des charbonniers, célébration du 25è anniversaire de l’Association Européenne des Charbonniers et soirée Flackstaanerkohlebrannergrumbäreroschtwurscht (saucisses de pommes de terre grillées) animée par les Harzwuet de Surbourg. Allumage de la meule des enfants. [SEMAINE DES CHARBONNIERS] Célébration du 25è anniversaire de l’Association Européenne des Charbonniers, soirée animée par les Harzwuet de Surbourg et allumage de la meule des enfants. Restauration typique. Dans le cadre de la semaine des charbonniers, célébration du 25è anniversaire de l’Association Européenne des Charbonniers et soirée Flackstaanerkohlebrannergrumbäreroschtwurscht (saucisses de pommes de terre grillées) animée par les Harzwuet de Surbourg. Allumage de la meule des enfants. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

