Soirée avec le StudiOpéra au Théâtre Traversière Theâtre Traversière, 17 février 2023, Paris. Le vendredi 17 février 2023

de 20h30 à 22h00

. payant • Plein Tarif : 28 € • Tarif réduit : 23 € • Enfant (-12 ans) : 15 € Le StudiOpéra présente, en 1ère partie, un récital pour piano seul (Chopin / Beethoven) et, en 2ème partie, l’intégrale de « La Belle Meunière », célèbre cycle de mélodies de Franz Schubert, interprétée par la révélation lyrique Edwin Fardini (baryton). • 1ère partie : Récital pour piano seul (30 mn) : « Barcarolle opus 60 » de Frédéric Chopin et « Sonate opus 110 » de Ludwig van Beethoven. Piano : Vincent Laissy • 2ème partie : « La Belle Meunière » de Franz Schubert (1h). Baryton : Edwin Fardini. Piano : Vincent Laissy. Dénicheur de jeunes talents lyriques, le StudiOpéra invite le baryton Edwin Fardini pour interpréter ce cycle de mélodies de Schubert (composé de mai à décembre 1823) au cours d’une période de création exceptionnellement féconde du compositeur. Il y déploie une musique d’une rare sensibilité, sur des poèmes de Wilhelm Müller, abordant les thèmes typiquement romantiques : l’amour, l’espoir, la déception, la tristesse, la mort, la quête personnelle, le voyage, la nature. Lauréat 2016 de la Fondation de Royaumont, Révélation Classique 2019 de l’ADAMI, Lauréat 2019 du CNSMD et Lauréat 2021 du Prix Voix des Outre-Mer, Edwin Fardini fait partie de ces nouvelles pépites de la scène lyrique. C’est une voix absolument incroyable et un artiste très prometteur qui s’est déjà produit dans de nombreuses salles : la Scala de Milan, L’Opéra Comique, la Philharmonie de Paris… Theâtre Traversière 15 bis rue Traversière 75012 Paris Contact : https://www.theatre-traversiere.fr/recital-piano-lyrique/ 0143466541 billetterie@theatre-traversiere.fr https://www.facebook.com/Theatre.Traversiere https://www.facebook.com/Theatre.Traversiere https://theatre-traversiere.mapado.com/event/111852-la-belle-meuniere-studiopera

© Pascal Ito-Adami Edwin Fardini

