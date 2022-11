Soirée avec le groupe musical CORASONG Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrnes-Atlantiques

Soirée avec le groupe musical CORASONG Oloron-Sainte-Marie, 17 décembre 2022, Oloron-Sainte-Marie. Soirée avec le groupe musical CORASONG

20 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrnes-Atlantiques

2022-12-17 19:00:00 – 2022-12-17 Oloron-Sainte-Marie

Pyrnes-Atlantiques Oloron-Sainte-Marie EUR Nous vous invitons pour une soirée conviviale.

La groupe musical CORASONG apporte toujours cette note particulière et chaude à l’ambiance du quartier de Sainte Croix .

Tout le monde y est bienvenu . Nous vous invitons pour une soirée conviviale.

La groupe musical CORASONG apporte toujours cette note particulière et chaude à l’ambiance du quartier de Sainte Croix .

Tout le monde y est bienvenu . +33 6 22 18 13 15 La Maison de Léa La Maison de Léa

Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2022-11-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

Détails Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie, Pyrnes-Atlantiques Autres Lieu Oloron-Sainte-Marie Adresse 20 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrnes-Atlantiques Office de Tourisme du Haut-Béarn Ville Oloron-Sainte-Marie lieuville Oloron-Sainte-Marie Departement Pyrnes-Atlantiques

Soirée avec le groupe musical CORASONG Oloron-Sainte-Marie 2022-12-17 was last modified: by Soirée avec le groupe musical CORASONG Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 17 décembre 2022 20 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrnes-Atlantiques Office de Tourisme du Haut-Béarn Oloron-Sainte-Marie Pyrnes-Atlantiques

Oloron-Sainte-Marie Pyrnes-Atlantiques