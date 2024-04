Soirée avec le groupe « Dark Eden » La Chapelle-Saint-Luc, samedi 6 avril 2024.

Soirée avec le groupe « Dark Eden » La Chapelle-Saint-Luc Aube

Le groupe Orphéon, créé fin 2017 n’est plus, voici Dark Eden…



Même dynamisme mais nouveaux complices.



Ce groupe local est formé de 5 musiciens Isabelle au chant, Francis à la basse, Calou à la batterie, Christophe aux claviers et Pascal à la guitare.



Grâce aux différentes expériences et orientations musicales de chacun, accompagnés par la voix polyvalente et puissante d’Isabelle, notre répertoire est très diversifié passant de la variété Pop/Rock au Funk/Disco.



Vous aimez bouger sur les années 80, vous allez aimer Dark Eden.



Alors laissez-vous emporter par leur musique et vous aurez de grandes chances de passer un bon moment en leur compagnie.



N’hésitez pas à nous contacter au 03 25 74 62 40 si vous souhaitez réserver ou un tout simplement obtenir quelques informations.



À très bientôt,

L’équipe du Sarrail 35 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 19:30:00

fin : 2024-04-06

Restaurant Le Sarrail

La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est

L’événement Soirée avec le groupe « Dark Eden » La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2024-03-28 par Office de Tourisme Troyes la Champagne