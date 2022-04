Soirée aux menhirs “à la lueur des flammes” Monteneuf, 20 juillet 2022, Monteneuf.

Soirée aux menhirs “à la lueur des flammes” Monteneuf

2022-07-20 – 2022-07-20

Monteneuf Morbihan

Découvrez la magie des menhirs de Monteneuf le soir au crépuscule… Le temps d’une soirée dans une atmosphère intimiste, suivez les médiateurs qui vous plongent 6000 ans en arrière pour vivre l’histoire du site, et déambulez autour des menhirs à la lueur des flammes. Ombres et lumières dessinent alors un paysage envoûtant sur ce site plusieurs fois millénaire.

Mercredis 20 et 27 juillet et 3 et 10 août à 20h30.

RDV à l’accueil du site des menhirs.

Prévoir tenue et chaussures adaptées. Les nuits sont fraîches.

Réservez l’activité.

+33 2 97 93 26 74

Monteneuf

