Soirée aux menhirs « à la lueur des étoiles » Monteneuf Monteneuf OT LA GACILLY - Destination Brocéliande Catégories d’évènement: Monteneuf

Morbihan

Soirée aux menhirs « à la lueur des étoiles » Monteneuf, 12 juillet 2023, Monteneuf OT LA GACILLY - Destination Brocéliande . Soirée aux menhirs « à la lueur des étoiles » Monteneuf Morbihan

2023-07-12 – 2023-07-12 Monteneuf

Morbihan Le temps d’une soirée, dans une atmosphère intimiste, suivez les médiateurs qui vous plongeront 6 000 ans en arrière pour vivre l’histoire du site, et déambulez autour des menhirs mis en lumière.

Se dessine alors un paysage envoûtant sur ce site plusieurs fois millénaires.

Prévoir une tenue adaptée pour une sortie en extérieure nocturne.

Tout public, conseillé à partir de 5 ans. Réservation obligatoire. Monteneuf

dernière mise à jour : 2022-12-09 par OT LA GACILLY – Destination Brocéliande

Détails Catégories d’évènement: Monteneuf, Morbihan Autres Lieu Monteneuf Adresse Monteneuf Morbihan OT LA GACILLY - Destination Brocéliande Ville Monteneuf OT LA GACILLY - Destination Brocéliande lieuville Monteneuf Departement Morbihan

Monteneuf Monteneuf OT LA GACILLY - Destination Brocéliande Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monteneuf-ot-la-gacilly-destination-broceliande/

Soirée aux menhirs « à la lueur des étoiles » Monteneuf 2023-07-12 was last modified: by Soirée aux menhirs « à la lueur des étoiles » Monteneuf Monteneuf 12 juillet 2023 Monteneuf Monteneuf Morbihan OT LA GACILLY - Destination Brocéliande morbihan

Monteneuf OT LA GACILLY - Destination Brocéliande Morbihan