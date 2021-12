Nîmes Librairie Aux Lettres de mon Moulin Gard, Nîmes Soirée Aux Lettres – Présentation de nos Coups de Coeur d’hiver Librairie Aux Lettres de mon Moulin Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Soirée Aux Lettres – Présentation de nos Coups de Coeur d’hiver Librairie Aux Lettres de mon Moulin, 21 janvier 2022, Nîmes. Soirée Aux Lettres – Présentation de nos Coups de Coeur d’hiver

Librairie Aux Lettres de mon Moulin, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:30

Présentation de nos coups coeur de la rentrée littéraire de janvier avec lectures de passages choisis et participation des lecteurs.

Sur Inscription uniquement

Présentation et lectures des coups coeur de la rentrée littéraire de janvier Librairie Aux Lettres de mon Moulin 12 Boulevard Alphonse Daudet 30000 Nimes Nîmes La Placette Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:30:00 2022-01-21T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Librairie Aux Lettres de mon Moulin Adresse 12 Boulevard Alphonse Daudet 30000 Nimes Ville Nîmes lieuville Librairie Aux Lettres de mon Moulin Nîmes