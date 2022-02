SOIRÉE AUX ÉTOILES Maisoncelles-du-Maine Maisoncelles-du-Maine Catégories d’évènement: Maisoncelles-du-Maine

Mayenne

SOIRÉE AUX ÉTOILES Maisoncelles-du-Maine, 5 juillet 2022, Maisoncelles-du-Maine. SOIRÉE AUX ÉTOILES Observatoire astronomique Impasse de la Bourgeaiserie Maisoncelles-du-Maine

2022-07-05 21:00:00 – 2022-07-05 Observatoire astronomique Impasse de la Bourgeaiserie

Maisoncelles-du-Maine Mayenne Maisoncelles-du-Maine EUR 0 5 Soirée aux étoiles

Rendez-vous à l’observatoire astronomique de Maisoncelles-du-Maine pour une découverte du ciel d’été. Rendez-vous à 21h, observatoire astronomique à Maisoncelles-du-Maine.

Tarif : 5 € pour les plus de 7 ans (gratuit pour les adhérents) sur inscription au 07 77 88 95 57 Tout au long de l'année, MNE vous propose de participer à des sorties afin de découvrir la faune, la flore et les sites naturels du département.





