Soirée aux chandelles Vézac, 6 juillet 2022, Vézac.

Soirée aux chandelles Vézac

2022-07-06 – 2022-07-08

Vézac Dordogne Vézac

EUR 20 20 Chaque jeudi soir de juillet et d’août de 19 heures à minuit. Dernières admissions à 23 h.

Chaque soirée, 2000 bougies sont mises en place dans les jardins et plus de 150 sources lumineuses jalonnent la promenade des Falaises jusqu’aux cascades. Au crépuscule, tout le romantisme de Marqueyssac aux Chandelles est ainsi sublimé par les jeux d’ombre et de lumière, soulignant la beauté de la falaise et de la végétation de Marqueyssac.

À la tombée du jour, Marqueyssac aux Chandelles c’est aussi l’occasion de découvrir la vallée de la Dordogne, ses châteaux et ses plus beaux villages de France illuminés : Castelnaud, Beynac, La Roque Gageac…

+33 5 53 31 36 36

Laugery

Vézac

