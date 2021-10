Soirée aux chandelles sur les fantômes du manoir de Donville Méautis, 29 octobre 2021, Méautis.

2021-10-29 20:00:00 – 2021-10-30

Méautis Manche Méautis

Un parcours avec plus de 500 bougies dans les salons et boudoirs du manoir accompagné avec des actrices et acteurs qui vous feront revivre des personnages ayant réellement vécu dans cette étrange demeure. Les propriétaires vous feront part des phénomènes étranges et surprenants auxquels ils ont assisté depuis plus de 22 ans. Déconseillé aux enfants de moins de 10 ans et aux adultes souffrant de problèmes cardiovasculaires.

+33 6 47 51 02 69

