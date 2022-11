Soirée aux Ateliers Brizepierre Fontvieille Fontvieille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fontvieille

Soirée aux Ateliers Brizepierre Fontvieille, 10 décembre 2022, Fontvieille. Soirée aux Ateliers Brizepierre

Ateliers Brizepierre Mas d’Auge Fontvieille Bouches-du-Rhône Mas d’Auge Ateliers Brizepierre

2022-12-10 – 2022-12-10

Mas d’Auge Ateliers Brizepierre

Fontvieille

Bouches-du-Rhône Fontvieille À la tombée de la nuit, une animation de distillation de romarin des Alpilles et des mets réalisés par le chef Bread and Bro seront proposés. Planches apéritives revisitées autour d’un verre (cocktails maisons, vin et bière artisanale, kombucha, ginger beer). D’autres surprises seront au rendez-vous ! SOIRÉE FESTIVE & DÉGUSTATION contact@brizepierre.com +33 7 86 74 81 30 https://lesateliersbrizepierre.com/ Mas d’Auge Ateliers Brizepierre Fontvieille

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Fontvieille Autres Lieu Fontvieille Adresse Fontvieille Bouches-du-Rhône Mas d'Auge Ateliers Brizepierre Ville Fontvieille lieuville Mas d'Auge Ateliers Brizepierre Fontvieille Departement Bouches-du-Rhône

Fontvieille Fontvieille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontvieille/

Soirée aux Ateliers Brizepierre Fontvieille 2022-12-10 was last modified: by Soirée aux Ateliers Brizepierre Fontvieille Fontvieille 10 décembre 2022 Ateliers Brizepierre Mas d'Auge Fontvieille Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhne Fontvieille

Fontvieille Bouches-du-Rhône