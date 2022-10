Soirée autour du thème de la traduction littéraire

Soirée autour du thème de la traduction littéraire, 7 octobre 2022, . Soirée autour du thème de la traduction littéraire



2022-10-07 18:30:00 – 2022-10-07 20:00:00 EUR La librairie reçoit Phoebe Hadjimarkos-Clarke pour la traduction du livre intitulé Les livres reliés en peau humaine, ouvrage qui traite d’une enquête sur ces livres rares. Passionnant !

Se joignent à elle une enseignante d’allemand qui traduit actuellement un ouvrage allemand en français, et un enseignant néerlandais qui viendra évoquer les finesses de la traduction d’un livre tout juste paru.

Une traduction peut-elle rendre le milieu culturel de la langue d’origine ?

Venez les écouter et partager votre propre expérience ! dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville