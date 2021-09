Lacroix-sur-Meuse Lacroix-sur-Meuse Lacroix-sur-Meuse, Meuse SOIREE AUTOUR DU FEU Lacroix-sur-Meuse Lacroix-sur-Meuse Catégories d’évènement: Lacroix-sur-Meuse

SOIREE AUTOUR DU FEU Lacroix-sur-Meuse, 25 septembre 2021, Lacroix-sur-Meuse. SOIREE AUTOUR DU FEU 2021-09-25 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-25 22:30:00 22:30:00 Route de Seuzey Domaine de L’Écart

Lacroix-sur-Meuse Meuse Lacroix-sur-Meuse “Rencontre avec l’Automne” : Soirée conviviale autour d’un brasero avec veillée méditation au son du tambour. Repas compris (apéritif, tapenade “herbes sauvages”, pain cuit sur feu, knack, fromage et tarte). Tarif : 10 Euros. Réserver : 07.82.25.08.33. +33 9 75 76 36 62 dernière mise à jour : 2021-09-16 par

