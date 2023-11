Soirée autour de Michel Polnareff – avec Jean-Emmanuel Deluxe & Bertrand Burgalat Librairie de Paris Paris, 23 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 23 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Venez rencontrer l’auteur Jean-Emmanuel Deluxe, accompagné de Bertrand Burgalat pour la sortie de « Michel Polnareff – Polnaroïd » aux Éditions Rock & Folk

Au programme : présentation, échanges et signature suivis d’un verre convivial.

Entrée libre

Venez découvrir Michel Polnareff : Polnaroïd publié aux Éditions Rock & Folk.

À PROPOS

“Il y a chez Michel Polnareff du talent, de l’effronterie, de l’excentricité à haute dose…” B.Burgalat

Il est un pur mystère. Musicien complexe et génial. Discret et exubérant. Véritable légende et modèle absolu pour de nombreux artistes.

Raechel Leigh Carter et Jean-Emmanuel Deluxe ont rencontré de nombreux collaborateurs de l’artistes, paroliers, musiciens, artistes ou amis, nous dressent le portrait de cet artiste aux multiples facettes qui a marqué l’histoire de la musique.

Librairie de Paris 7-11 Place de Clichy 75017 Paris

© Clément Boulland © Serge Leblon