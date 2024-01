Soirée autour de Lula à la Librairie Compagnie Librairie Compagnie Paris, vendredi 26 janvier 2024.

Le vendredi 26 janvier 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Fernando Ramois à l’occasion de la parution de sa biographie « Lula : de la lutte syndicale au combat politique » aux Éditions Ithaque.

Au programme : discussion, signature

La conférence sera en présence du préfacier Ignacio Ramonet, du traducteur Gilles de Staal et du sociologue Michael Löwy.

Venez découvrir Lula : de la lutte syndicale au combat politique publié aux Éditions Ithaque

Dès 2011, le grand reporter et écrivain Fernando Morais a pu avoir un accès direct et fréquent à Lula, avec le projet de brosser un tableau biographique du personnage dans toute sa complexité. Morais donne à voir l’exercice d’un pouvoir charismatique et l’influence considérable de Lula dans cet ouvrage que préfacie Ignacio Ramonet.

Librairie Compagnie 58 rue des Écoles 75005 Paris

Contact : b.madrid@ledivan.com https://www.facebook.com/libcompagnie/ https://www.facebook.com/libcompagnie/

DR